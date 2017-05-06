Йен Сомерхолдер показал фото беременной жены - ФОТО

Будущий отец опубликовал на своей странице в Инстаграм трогательное фото, где он целует округлившийся животик жены.

Фото актер сопроводил не менее трогательным текстом, в котором утверждает, что за свои 38 лет на этой планете никогда не испытывал ничего более сильного и прекрасного.

Также звезда "Дневников вампира" указал, что с нетерпением ждет следующей главы своей жизни.

Будущая мама Никки Рид также посвятила пост в Инстаграм их малышу. Знаменитость пишет, что чувствует своего будущего ребенка. И удивляется силе любви к нему. Актриса заявляет, что это сильнейшее чувство из всех, которые она когда-либо испытывала.

"Мы никак не можем дождаться встречи с тобой...", – закончила свое сообщение Никки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинская звезда Гайтана появилась на публике в интересном положении.