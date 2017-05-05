Названа сумма гонорара ведущего Евровидения 2017

Стоить отметить, что ведущими конкурса Евровидение 2017 будут Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Также, стало известно во сколько обошлись костюмы для ведущих.

Таким образом, ООО "Лейк студио" Олеси Кононовой и Анастасии Рябоконь получит 140 тыс грн. за два костюма - один серого и один зеленого цвета. А вот пиджаки оценены в 47 тыс. грн, брюки - 23 тыс. грн.

При этом еще 150 тыс грн. получит ФЛП Буренина Елена Валерьевна за три костюма. Кроме того, еще 695 тыс грн. будет стоить дизайнерская одежда для ведущих от ФОТ Возианова Екатерина Федоровна.

Отметим, что известный телеведущий Андрей Джеджула получит 2,49 млн грн. Кстати, его нанимают для организации и проведения Красной дорожки и Церемонии открытия Евровидения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легендарные украинские певицы Джамала и Руслана, а также популярная группа Onuka выступят в финале международного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве.