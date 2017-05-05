02:25 05.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала появилась на почтовой марке

Лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".

Джамала появилась на почтовой марке

Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Как отмечается, отправить письмо с изображением популярной певицы можно будет с пятого мая. В свою очередь почтовая марка Джамала выпущена тиражом в 200 тысяч единиц. При этом ее стоимость составляет четыре гривны. 

На марке крупным планом лицо Джамалы, а в углу на фото размещено изображение автографа певицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские певицы Джамала и Руслана, а также популярная группа Onuka выступят в финале международного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве. Таким образом, выступление победительницы Евровидения 2016  Джамалы будет стоить 985,5 тыс. грн. 



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