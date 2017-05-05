Джамала появилась на почтовой марке

Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Как отмечается, отправить письмо с изображением популярной певицы можно будет с пятого мая. В свою очередь почтовая марка Джамала выпущена тиражом в 200 тысяч единиц. При этом ее стоимость составляет четыре гривны.

На марке крупным планом лицо Джамалы, а в углу на фото размещено изображение автографа певицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские певицы Джамала и Руслана, а также популярная группа Onuka выступят в финале международного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве. Таким образом, выступление победительницы Евровидения 2016 Джамалы будет стоить 985,5 тыс. грн.