Стало известно, кто вошел в состав жюри от Украины на "Евровидении 2017"

Соответствующая информация появилась на официальной странице Евровидения в Украине.

Традиционно, музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию. При этом каждый из жюри выставит оценки в прямом эфире на спутниковом телеканале.

Оценивать участников конкурса будут: известный поэт-песенник Юрий Рыбчинский, 16-летняя призер конкурса Детское Евровидение-2013 София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

В этом году система голосования останется такой же как была и в прошлом году. Поэтому жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать зрителям, кто как проголосовал. Таким образом, баллы будут определены соотношением 50/50 от жюри и телезрителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине скорого проведения в городе Киев популярного конкурса "Евровидение-2017" в городе хотят внедрить изменения в схему автодорожного движения.