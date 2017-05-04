Названы гонорары Джамалы и Русланы за выступление на "Евровидении-2017"

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте публичных закупок "Прозорро".

Таким образом, выступление победительницы Евровидения 2016 Джамалы будет стоить 985,5 тыс. грн.

В свою очередь выступление Русланы Лыжичко, победившей на Евровидении в 2004 году, обойдется почти в три раза дешевле – около 394 тыс. грн.

При этом знаменитая украинская группа Onuka, которая будет выступать с Национальным академическим оркестром народных инструментов, получит за выступление 231 тысяч гривен.

Кроме того, всему оркестру и солистке Наталье Жижченко дадут по 45 тысяч гривен. Кстати, за техническую звукозапись на репетиционной базе НАОНІ вместе с Onuka заплатят 57 тысяч гривен.

Также добавим, что в целом за выступления украинцев Национальная общественная телерадиокомпания отдаст 1,58 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организаторы международного песенного конкурса "Евровидения-2017" продали гостям 2000 билетов на места, с которых либо ничего не видно, либо их вообще не существует.