На финал Евровидения продано все билеты

В сообщении говорится, что последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена за считанные часы.

Наряду с этим в продаже еще есть билеты на другие шоу Евровидения-2017.

На данный момент приобрести можно билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов, как вечерние, так и дневные.

Ранее УРА-Информ сообщал, что названы гонорары Джамалы и Русланы за выступление на "Евровидении-2017".