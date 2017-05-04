Международный фестиваль света пройдет в Киеве

В сообщении говорится, что на фестивале будет три локации. Главная сцена - Почтовая площадь, на которой пройдет конкурс 3D-мапинг. На Контрактовой площади будет проходить экспериментальный 3D-мапинг. Там будет в живом времени меняться пространство. На Михайловской площади будет световое шоу на здании МИД.

Сообщается, что на Михайловской будет расположен огромный светодиодный круговой экран. На нем будут показаны панорамы красивейших городов Украины.

Кроме того, на здании ЦУМа будет специальное световое шоу под аккомпанемент пианино. Также организаторы изменят подсветку Пешеходного моста. А еще в парке Киото будут подсвечены деревья.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве откроют временную инсталляцию "Ритуал природы".