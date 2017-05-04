Хедлайнером Евровидения-2017 станет известная украинская певица

UA:Первый передает, что дедлайнером финального концерта Евровидение-2017 станет украинская певица Руслана.
В сообщении говорится, что Руслана представит новый сингл под названием "It's Magical". Трек записан на английском и украинском языке. Однако обе версии объединяет еще и "загадочный экзотический язык".
Выступление хедлайнеров предусмотрено на Евровидении начиная с 2015 года. Таким образом в гранд-финале выступают не только участники конкурса, но и выбранная мировая звезда, которая имеет возможность представить новый хит.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на финал Евровидения продано все билеты.