Сегодня в продаже появились фан-пакеты на все шоу Евровидения-2017

В сообщении говорится, что в продаже появились фан-пакеты на финал Евровидения-2017 в фан-зону, а также на ближайшие места к сцене.

На сайте подается информация о том, что фан-пакет включает билеты три эфирные шоу: полуфиналы Евровидения-2017, которые состоятся 9 и 11 мая, и финал 13 мая.

В 15:00 по киевскому времени стартовала продаже фан-пакетов "Fan Zone for 3 live shows" и "Golden circle for 3 live shows".

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украину прибыло более 200 участников и членов команд международного песенного конкурса "Евровидение-2017" из почти 20 стран мира.