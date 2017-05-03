18:12 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Древнюю египетскую мумию обнаружили в Киево-Печерском заповеднике

Пресс-служба Министерства культуры Украины сообщает, что во время сверки фондов Киево-Печерского заповедника были найдены древнеегипетские мумии.

Древнюю египетскую мумию обнаружили в Киево-Печерском заповеднике

Сообщается, что речь идет о нескольких интереснейших экспонатах, которые попали в Киев на рубеже ХIХ-ХХ веков.

Также в сообщении говорится, что несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище, и только сейчас были найдены.

На данный момент коллекция экспонатов Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких каноп, которые в скором времени будут представлены общественности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Минкульт пообещал пересмотреть списки запрещенных российских артистов.


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