Древнюю египетскую мумию обнаружили в Киево-Печерском заповеднике

Сообщается, что речь идет о нескольких интереснейших экспонатах, которые попали в Киев на рубеже ХIХ-ХХ веков.

Также в сообщении говорится, что несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище, и только сейчас были найдены.

На данный момент коллекция экспонатов Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких каноп, которые в скором времени будут представлены общественности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Минкульт пообещал пересмотреть списки запрещенных российских артистов.