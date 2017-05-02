Голливудские сценаристы согласились продолжать шоу за "маленькие зарплаты"

Последняя крупная забастовка сценаристов проводилась в Голливуде десять лет назад и продолжалась 100 дней, сообщает ВВС .

"Рад сообщить - мы заключили сделку. Это не все, чего мы заслуживаем, но все-таки большой успех, который поможет многим писателям. Единство сделало это возможным", - сообщил сценарист Билли Рэй, представляющий гильдию сценаристов, в своем Twitter.

Принятое соглашение стало результатом длительный переговоров между гильдией сценаристов и альянсом, который занимается кино и телепроизводством.

Ранее гильдия требовала значительно увеличить финансирование и предоставить дополнительные гарантии для членов профсоюза.

Аргументировали они это тем, что члены организации (гильдии сценаристов –ред.) за последние три года потеряли около 23% доходов на фоне больших прибылей кинокомпаний. В связи с этим члены гильдии, в которой состоит 9000 человек, обещали 2 мая этого года начать забастовку.

Отметим, что, если продюсерам не удалось бы договориться со сценаристами, забастовка отразилась на рейтингах вечерних ток-шоу, для которых основные шутки придумывают команды писателей.

Далее пострадали бы дневные телесериалы. И несмотря на то, что большинство запланированных на ближайшие два-три месяца телевизионных комедий драматических тв-шоу уже написаны и сняты, зрители могли бы не дождаться продолжения, говорят продюсеры.

Как ранее сообщал УРА-Информ, на сайте Youtube появился ролик, где американский школьник приглашает голливудскую актрису Эмму Стоун пойти с ним на выпускной. Ролик собрал около 120 тысяч просмотров, однако звезда проигнорировала данное приглашение.