Голливудские сценаристы согласились продолжать шоу за "маленькие зарплаты"

"Рад сообщить - мы заключили сделку. Это не все, чего мы заслуживаем, но все-таки большой успех, который поможет многим писателям. Единство сделало это возможным", - сообщил сценарист Билли Рэй, представляющий гильдию сценаристов, в своем Twitter.
Принятое соглашение стало результатом длительный переговоров между гильдией сценаристов и альянсом, который занимается кино и телепроизводством.
Ранее гильдия требовала значительно увеличить финансирование и предоставить дополнительные гарантии для членов профсоюза.
Аргументировали они это тем, что члены организации (гильдии сценаристов –ред.) за последние три года потеряли около 23% доходов на фоне больших прибылей кинокомпаний. В связи с этим члены гильдии, в которой состоит 9000 человек, обещали 2 мая этого года начать забастовку.
Отметим, что, если продюсерам не удалось бы договориться со сценаристами, забастовка отразилась на рейтингах вечерних ток-шоу, для которых основные шутки придумывают команды писателей.
Далее пострадали бы дневные телесериалы. И несмотря на то, что большинство запланированных на ближайшие два-три месяца телевизионных комедий драматических тв-шоу уже написаны и сняты, зрители могли бы не дождаться продолжения, говорят продюсеры.
Как ранее сообщал УРА-Информ, на сайте Youtube появился ролик, где американский школьник приглашает голливудскую актрису Эмму Стоун пойти с ним на выпускной. Ролик собрал около 120 тысяч просмотров, однако звезда проигнорировала данное приглашение.
Сегодня «ОгоЯкіЛюди! з Іриною Ратушною» отправляются в мир богемы, мир где реальность переворачивается с ног на голову, где игра актеров и энергия музыкантов завораживает настолько, что забываешь обо всем на свете. Студия Квартал-95 и Freedom Event Hall представят шоу-программу, основанную на трагедии Эврипиды Медея. Все самое эксклюзивное вы узнаете от первого источника. Следующая остановка Ирины Ратушной — шоу-программа «Колесо жизни» пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Когда слушают его игру — биение сердца начинает стремительно расти, пульс стучит в такт аккордам фортепиано. Ничего не скажешь — мастер от Бога. И несмотря на всю усталость от отыгранного концерта Евгений Хмара дал эксклюзивное интервью «ОгоЯкимЛюдям з Іриною Ратушною» и рассказал интересные подробности своей жизни… Окунитесь в мир искусства вместе с нами и получайте удовольствие.