04:36 02.05.2017 | Культура | Новости
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Группа BRUTTO выпустила новый альбом - ВИДЕО

Известная белорусская рок-группа Brutto, созданная два года назад экс-лидером "Ляписа Трубецкого" презентовала новый альбом под названием "Рокi".

Группа BRUTTO выпустила новый альбом - ВИДЕО

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам лидера коллектива Сергея Михалка, материал для альбома в количестве 12 треков был записан еще в 2016 году. Однако своевременный выпуск, как он признался, музыканты "прозевали".

"Brutto уходит из большой политики (в ней все понятно) в большую религию (там все туманно)", - подчеркнул лидер группы Сергей Михалок.

Также отметим, что новый альбом "Рокi" включает в себя песни на четырех языках, в том числе две на белорусском, одна на украинском и одна на английском.

Кроме того, Сергей Михалок вместе со своими музыкантами в настоящее время живет в Украине. Так, причиной переезда стало давление со стороны белорусского КГБ. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский композитор и пианист Евгений Хмара - снял видеоролик в городе Припять.


 
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