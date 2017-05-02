Группа BRUTTO выпустила новый альбом - ВИДЕО

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам лидера коллектива Сергея Михалка, материал для альбома в количестве 12 треков был записан еще в 2016 году. Однако своевременный выпуск, как он признался, музыканты "прозевали".

"Brutto уходит из большой политики (в ней все понятно) в большую религию (там все туманно)", - подчеркнул лидер группы Сергей Михалок.

Также отметим, что новый альбом "Рокi" включает в себя песни на четырех языках, в том числе две на белорусском, одна на украинском и одна на английском.

Кроме того, Сергей Михалок вместе со своими музыкантами в настоящее время живет в Украине. Так, причиной переезда стало давление со стороны белорусского КГБ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский композитор и пианист Евгений Хмара - снял видеоролик в городе Припять.