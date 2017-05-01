Шварценеггер рассказал, чего ждет после боя Кличко

Так, экс-губернатор Калифорнии признался, что с нетерпением будет ждать реванша.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Один из самых захватывающих поединков, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой, а Владимира Кличко - с потрясающей битвой. Надеюсь, что будет реванш", - отметил популярный американский актер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Кличко в интервью The Guardian сообщил, что считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием.