01:52 01.05.2017 | Культура | Новости
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Шварценеггер рассказал, чего ждет после боя Кличко

Легендарный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер остался довольным от поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа. 

Шварценеггер рассказал, чего ждет после боя Кличко

Так, экс-губернатор Калифорнии признался, что с нетерпением будет ждать реванша.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Один из самых захватывающих поединков, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой, а Владимира Кличко - с потрясающей битвой. Надеюсь, что будет реванш", - отметил популярный американский актер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Владимир Кличко в интервью The Guardian сообщил, что считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием.


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