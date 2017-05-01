Джамала показала первые снимки со своего медового месяца - ФОТО

Отметим, что медовый месяц пара проведет в Европе и сейчас находится в Италии.

В свою очередь Джамала посещает самые выдающиеся места Рима, наслаждается пейзажами и, похоже, очень счастлива.

На данный момент молодожены наслаждаються друг другом и отдыхом в Италии, ведь совсем скоро Джамала будет занята Евровидением 2017 и своим американским туром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым выразили благодарность свом родным, близким и поклонникам за искренние поздравления в день свадьбы.