Джамала показала первые снимки со своего медового месяца - ФОТО

Известная украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала, которая совсем недавно вышла замуж, отправилась в медовый месяц со своим супругом Бекиром Сулеймановым. По этому поводу звезда с удовольствием делится снимками на своей страничке в Instagram.
Отметим, что медовый месяц пара проведет в Европе и сейчас находится в Италии.
В свою очередь Джамала посещает самые выдающиеся места Рима, наслаждается пейзажами и, похоже, очень счастлива.
На данный момент молодожены наслаждаються друг другом и отдыхом в Италии, ведь совсем скоро Джамала будет занята Евровидением 2017 и своим американским туром.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым выразили благодарность свом родным, близким и поклонникам за искренние поздравления в день свадьбы.