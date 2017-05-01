02:59 01.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала показала первые снимки со своего медового месяца - ФОТО

Известная украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала, которая совсем недавно вышла замуж, отправилась в медовый месяц со своим супругом Бекиром Сулеймановым. По этому поводу звезда с удовольствием делится снимками на своей страничке в Instagram.

Джамала показала первые снимки со своего медового месяца - ФОТО

Отметим, что медовый месяц пара проведет в Европе и сейчас находится в Италии.

В свою очередь Джамала посещает самые выдающиеся места Рима, наслаждается пейзажами и, похоже, очень счастлива.

На данный момент молодожены наслаждаються друг другом и отдыхом в Италии, ведь совсем скоро Джамала будет занята Евровидением 2017 и своим американским туром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым выразили благодарность свом родным, близким и поклонникам за искренние поздравления в день свадьбы. 


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