Беременная Гайтана презентовала новую композицию - ФОТО

Об этом звезда поделилась на своих страницах в соцсетях, а также в YouTube.

"Я дарю вам эту новую песню. Влюбляйтесь, любите, берегите друг друга. Не бойтесь открывать свои сердца, ведь иначе невозможно найти свою половинку. Будьте смелыми!" – написала Гайтана в Instagram.

Тем не менее о ком новая песня звезды пока остается загадкой. Однако ходят слухи, что у Гайтаны завязался роман с ее музыкальным продюсером.

Также отметим, что за последние полгода Гайтана выпустила три песни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Гайтана готовится к рождению первенца. В свою очередь звезда на одной из кинопремьер появилась в черном платье, которое и подчеркнуло большой живот.