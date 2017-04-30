01:20 30.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Беременная Гайтана презентовала новую композицию - ФОТО

Популярная артистка Гайтана после четырехлетней паузы снова вернулась на вершину украинского шоу-бизнеса. Так, украинская певица записала новую песню под названием "Я твоя квітка".

Беременная Гайтана презентовала новую композицию - ФОТО

Об этом звезда поделилась на своих страницах в соцсетях, а также в YouTube.

"Я дарю вам эту новую песню. Влюбляйтесь, любите, берегите друг друга. Не бойтесь открывать свои сердца, ведь иначе невозможно найти свою половинку. Будьте смелыми!" – написала Гайтана в Instagram.

Тем не менее о ком новая песня звезды пока остается загадкой. Однако ходят слухи, что у Гайтаны завязался роман с ее музыкальным продюсером. 

Также отметим, что за последние полгода Гайтана выпустила три песни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Гайтана готовится к рождению первенца. В свою очередь звезда на одной из кинопремьер появилась в черном платье, которое и подчеркнуло большой живот.


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