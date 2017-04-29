Первая леди будет учить украинцев правильно худеть

Супруга президента Украины Марина Порошенко решила попробовать себя в новом амплуа. Так, первая леди страны будет показывать физические упражнения для утренней зарядки в передаче "В ритме спорта".
Об этом трубят украинские СМИ.
"Мы не сравниваем политику со спортом. Мы – за здоровый образ жизни. Первая леди также. Почему бы не попробовать", - гласит сообщения.
Отметим, что возможно на днях впервые покажут запись эфира с Мариной Порошенко.
Кроме карьеры телеведущей у первой леди дел невпроворот. В свою очередь она должна сопровождать мужа на многих официальных встречах, приемах, сама посещать с официальными визитами другие страны и различные ведомства в стране.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее жена главы украиского государства - Марина Порошенко - открыла Шестой международный фестиваль под названием "Книжный Арсенал".