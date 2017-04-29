20:25 29.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Первая леди будет учить украинцев правильно худеть

Супруга президента Украины Марина Порошенко решила попробовать себя в новом амплуа. Так, первая леди страны будет показывать физические упражнения для утренней зарядки в передаче "В ритме спорта".

Первая леди будет учить украинцев правильно худеть

Об этом трубят украинские СМИ.

"Мы не сравниваем политику со спортом. Мы – за здоровый образ жизни. Первая леди также. Почему бы не попробовать", - гласит сообщения.

Отметим, что возможно на днях впервые покажут запись эфира с Мариной Порошенко.

Кроме карьеры телеведущей у первой леди дел невпроворот. В свою очередь она должна сопровождать мужа на многих официальных встречах, приемах, сама посещать с официальными визитами другие страны и различные ведомства в стране.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее жена главы украиского государства - Марина Порошенко - открыла Шестой международный фестиваль под названием "Книжный Арсенал".


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