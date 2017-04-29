Моника Белуччи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Снимки актрисы редакция издания выложила на своей странице в Instagram.

Свою наготу Белуччи попыталась спрятать с помощью белой кружевного платья белого цвета.

При этом Беллуччи, которая никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, призналась, что не боится менопаузы и старости.

“Я не боюсь стареть. Менопауза — это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через несколько месяцев, максимум — через год, все наладится. Это нормальное течение жизни, я совершенно не переживаю по этому поводу“, — признавалась актриса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В рамках открытия 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось вручение специальных премий, где внучка Софии Ротару Соня Евдокименко получила звание Лучшая модель.