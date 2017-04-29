Моника Белуччи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи стала главной героиней нового выпуска журнала Vanity Fair. Так, 52-летняя звезда снялась обноженной в одной из майских фотосессий.
Снимки актрисы редакция издания выложила на своей странице в Instagram.
Свою наготу Белуччи попыталась спрятать с помощью белой кружевного платья белого цвета.
При этом Беллуччи, которая никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, призналась, что не боится менопаузы и старости.
“Я не боюсь стареть. Менопауза — это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через несколько месяцев, максимум — через год, все наладится. Это нормальное течение жизни, я совершенно не переживаю по этому поводу“, — признавалась актриса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В рамках открытия 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось вручение специальных премий, где внучка Софии Ротару Соня Евдокименко получила звание Лучшая модель.