03:00 29.04.2017 | Культура | Новости
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Моника Белуччи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи стала главной героиней нового выпуска журнала Vanity Fair. Так, 52-летняя звезда снялась обноженной в одной из майских фотосессий.

Моника Белуччи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Снимки актрисы редакция издания выложила на своей странице в Instagram.

Свою наготу Белуччи попыталась спрятать с помощью белой кружевного платья белого цвета.

При этом Беллуччи, которая никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, призналась, что не боится менопаузы и старости.

“Я не боюсь стареть. Менопауза — это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через несколько месяцев, максимум — через год, все наладится. Это нормальное течение жизни, я совершенно не переживаю по этому поводу“, — признавалась актриса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В рамках открытия 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось вручение специальных премий, где внучка Софии Ротару Соня Евдокименко получила звание Лучшая модель.

 


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  • По материалам : eg.ru/daily/worldstars/26054/

  • Известная украинская актриса Ольга Сумская решила отойти от привычного оттенка волос и кардинально сменила имидж.
 
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