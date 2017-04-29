Джамала вместе с супругом поблагодарила всех за поздравления в день свадьбы - ФОТО

Об этом артистка написала на своей странице в Facebook, опубликовав несколько новых снимков.

"Друзья! Мы невероятно благодарны за тысячи теплых поздравлений и пожеланий! Спасибо всем, кто разделил этот праздник с нами! Спасибо нашим родителям, родным и друзьям! Спасибо за все слова и подарки!" – написала украинская звезда

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Джамала презентовала новую песню, посвященную ее любимому человеку. Так, композиция "Любить и верить в него" из нового альбома впервые была исполнена во время талант-шоу.