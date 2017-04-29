02:00 29.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала вместе с супругом поблагодарила всех за поздравления в день свадьбы - ФОТО

Известная украинская певица, а также победительница "Евровидения 2017" Джамала на днях вышла замуж. В связи с этим она вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым выразили благодарность свом родным, близким и поклонникам за искренние поздравления.

Джамала вместе с супругом поблагодарила всех за поздравления в день свадьбы - ФОТО

Об этом артистка написала на своей странице в Facebook, опубликовав несколько новых снимков.

"Друзья! Мы невероятно благодарны за тысячи теплых поздравлений и пожеланий! Спасибо всем, кто разделил этот праздник с нами!  Спасибо нашим родителям, родным и друзьям! Спасибо за все слова и подарки!" – написала украинская звезда

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Джамала презентовала новую песню, посвященную ее любимому человеку. Так, композиция "Любить и верить в него" из нового альбома впервые была исполнена во время талант-шоу.


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