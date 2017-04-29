Аль Пачино в свои 77 решил закрутить новый роман - ФОТО  

Об этом передает Корреспондент.net со ссылкой на Daily Mail.

Пару заметили во время отдыха в Мексике.

Как сообщает издание, возлюбленную актера зовут Люсия Сола и она 38-летняя актриса.

Напомним, Актер Аль Пачино получил наибольшую известность после того, как снялся в фильмах "Крестный отец" и "Лицо со шрамом". Он также является обладателем "Оскара" за роль в фильме "Запах женщины". Актер никогда не был женат, однако имеет троих детей.

Как ранее сообщал УРА-Информ, американский актер Николас Кейдж травмировался на съемках нового фильма "211", которые проходят в Болгарии, передает Maritsa. По информации издания, причиной травмы актера стал неудачно выполненный трюк.