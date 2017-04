В промо-ролик к Евровидению вошел Крым - ВИДЕО

Специальный 30-ти секундный ролик "Come to Ukraine to celebrate diversity" обнародован в четверг, 27 апреля. В нем показаны самые живописные уголки страны, и в том числе оккупированный крымский полуостров.

В основу ролика положена песня Шакиры, которая известна по мультфильму "Зоотрополис". Однако в ролике ее исполняет юная певица Настя Багинская, которая стала финалисткой талант-шоу "Голос. Дети".

Напомним, песенный конкурс пройдет в украинской столице с 7 по 14 мая.

Как сообщал УРА-Иформ, главная сцена международного песенного конкурса " Евровидения-2017" полностью достроена. 20 апреля, на ней провели первые технические репетиции статистов.

Вся конструкция сцены представляет собой практически сплошной экран. Длина кабелей на сцене составляет более 180 километров. Ее размер около 750 квадратных метров, высота сцены - 14 метров, ширина – 70, а глубина – 28. При этом площадь для выступлений занимает 350 квадратных метров. А весит вся эта красота около 30 тонн.