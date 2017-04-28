02:00 28.04.2017 | Культура | Новости
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Мелания Трамп удивила своим счастливым внешним видом - ФОТО

Супруга руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья удивила публику своим новым образом. Кстати, для выхода первая леди выбрала расклешенное черное платье без рукавов и лодочки в тон.

Мелания Трамп удивила своим счастливым внешним видом - ФОТО

Соответствующие снимки Мелании Трамп опубликовали западные СМИ.

Судя по всему, Мелания прислушалась к критикам и сочувствующим, которые обсуждали несчастный ее вид. Поскольку ранее ходили слухи о том что супруги авно спят в разных спальнях, а Меланию вообще не интересует, чем занят ее муж. 

Однак последий выход президента США и первой леди опровергает теорию о "несчастной" Мелании.

В свою очередь пока Дональд Трамп выступал, Мелания Трамп была заинтересованной и реагировала на шутки Трампа улыбками. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях пресс-служба Белого дома обнародовала официальный портрет 46-летний леди Мелании Трамп.


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