Мелания Трамп удивила своим счастливым внешним видом - ФОТО

Супруга руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья удивила публику своим новым образом. Кстати, для выхода первая леди выбрала расклешенное черное платье без рукавов и лодочки в тон.
Соответствующие снимки Мелании Трамп опубликовали западные СМИ.
Судя по всему, Мелания прислушалась к критикам и сочувствующим, которые обсуждали несчастный ее вид. Поскольку ранее ходили слухи о том что супруги авно спят в разных спальнях, а Меланию вообще не интересует, чем занят ее муж.
Однак последий выход президента США и первой леди опровергает теорию о "несчастной" Мелании.
В свою очередь пока Дональд Трамп выступал, Мелания Трамп была заинтересованной и реагировала на шутки Трампа улыбками.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях пресс-служба Белого дома обнародовала официальный портрет 46-летний леди Мелании Трамп.