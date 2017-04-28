Юлия Самойлова выступит в Крыму на 9 мая

В сообщении говорится, что "временно исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Дмитрий Овсянников предложил певице приехать 9 мая и принять участие в праздничном концерте.

Также отмечается, что Юлия Самойлова прокомментировала предложение позитивно. Певица сказала, что с гордостью в сердце и огромной радостью выступит на концерте в городе-герое Севастополе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в промо-ролик к Евровидению вошел Крым.