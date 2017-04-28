Гайтана появилась на публике в интересном положении - ФОТО

38-летняя известная украинская певица Гайтана готовится к рождению первенца. Так, звезда на одной из кинопремьер появилась в черном платье, которое и подчеркнуло большой живот.
Соответствующие снимки были размещены на странице кинотеатра "Оскар" в Facebook.
Сообщается, что звезда пришла в кинотеатр "Оскар" на премьеру фильма "Сфера" в сопровождении любимого мужчины. Судя по всему спутник певицы является будущим отцом ребенка.
Для выхода в свет Гайтана предпочла надеть все черное: куртку, шарф, шляпу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский актер, сын Остапа Ступки Дмитрий ощутил радость отцовства в полной мере.