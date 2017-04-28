04:00 28.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Гайтана появилась на публике в интересном положении - ФОТО

38-летняя известная украинская певица Гайтана готовится к рождению первенца. Так, звезда на одной из кинопремьер появилась в черном платье, которое и подчеркнуло большой живот.

Гайтана появилась на публике в интересном положении - ФОТО

Соответствующие снимки были размещены на странице кинотеатра "Оскар" в Facebook.

Сообщается, что звезда пришла в кинотеатр "Оскар" на премьеру фильма "Сфера" в сопровождении любимого мужчины. Судя по всему спутник певицы является будущим отцом ребенка. 

Для выхода в свет Гайтана предпочла надеть все черное: куртку, шарф, шляпу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский актер, сын Остапа Ступки Дмитрий ощутил  радость отцовства в полной мере.


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