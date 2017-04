Киев встречает "Евровидение-2017". Новости перед стартом Раиса Полищук 7 мая в Киеве стартует Международный песенный конкурс "Евровидение-2017". Это 62-й по счету песенный конкурс, на проведение которого Украина получила право благодаря победе певицы Джамалы в 2016-том в Стокгольме. Главной ареной Евровидения стал Международный Выставочный Центр. Это самое крупное выставочное сооружение Украины. Евровидение - это всегда инновации: дизайна сцены, ее технологических возможностей, света, графического оформления выступлений в прямом эфире. Поэтому конкурс ежегодно становится точкой отсчета для новых музыкальных и технологических трендов на ближайший год. В этом году в Киеве будет самая длинная за всю историю конкурса красная дорожка. Ее длина составляет 265 метров. При этом высота сцены достигает 14 метров при ширине в 70 метров и глубине – 28. Площадь для выступлений занимает 350 квадратных метров. Вес сцены 30 тонн, а трибун - 450 тонн. При этом еще 212 тонн подвешено к потолку. Вся эта "махина" потянет энергии в семь МВт на полной мощности, из которых только на освещение уйдет 854 тысяч Вт, а 18 генераторов ежедневно будут использовать 20 тысяч литров горючего. Такие данные озвучили организаторы, добавив, что вся конструкция сцены представляет собой практически сплошной экран. Только длина кабелей составляет более 180 километров, а размер сцены около 750 квадратных метров. "Невероятное сочетание светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов. И в центре этой конструкции будет падать и подниматься камера, которая позволит получить взгляд сверху", – рассказал телеменеджер Роман Керик. А немецкий дизайнер Флориан Ведер, который спланировал сцену, объяснил, что она будет символизировать Украину как центр Европы. Именно поэтому была выбрана форма круга. Вместе с тем, семь тысяч кресел для зрительских трибун сняли со стадиона "Арена Львов". Директор стадиона Евгений Болкун рассказал, что от их аренды он получит 500 тысяч гривен и кресла вернут обратно после 20 мая. Вместе с тем, как было сказано в очередном выпуске программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший", известную немецкую компанию Nussli не допустили к установке зрительских трибун для конкурса "Евровидение 2017" в Киеве, невзирая на победу на тендере. Освоение бюджетных средств на этот раз доверили отечественной львовской фирме, которая тесно сотрудничала с компаниями заместителя исполнительного продюсера "Евровидения" Павла Грицака. Представителям европейского производителя сообщили, что их стандарты не годятся для Украины. Теперь о самом конкурсе. Его ведущими стали Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко. Впервые за всю историю конкурса трио ведущих будет состоять только из мужчин. В конкурсе принимают участие представители 42 стран. Такое огромное количество участников в истории песенного конкурса было лишь дважды: в 2008 и 2011 годах. И это при том, что в этом году от участия в конкурсе отказались Андорра, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Словакия, Турция и Россия. Россия отказалась от участия в конкурсе из-за того, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Юлии Самойловой, которая летом 2015 года выступала в оккупированном Крыму, а это противоречит украинскому законодательству. Но Россия не только отказалась от участия в конкурсе. Она также не будет транслировать Евровидение у себя в стране. На что украинский журналист Виталий Портников так отреагировал: "Отказ России от участия и трансляции "Евровидения", как и знаменитые "антисанкции", – это наказание для самих россиян а не для тех, кто все это устраивает там. Россия, как унтер-офицерская вдова, сама себя высекла. И еще больше стала похожа на замшелый Советский Союз". И это четко показало следующий демарш России, которая решила - если не пускаете на законную территорию Украины, то мы поедим на не законную и теперь российская певица Юлия Самойловой собирается на концерты в Крым. Команда певицы подтвердила, что ведутся переговоры о ее выступлении в аннексированном Россией полуострове. Как сообщила в понедельник, 24 апреля, в пресс-службы российской певицы, она будет выступать в Севастополе. На сегодняшний день все подтверждено, планируется, что Юля споет там 9 мая две или три песни, – пояснили в пресс-службе. Ну что же, как говорит старая пословица - если не мытьем, то катаньем... Вместе с тем в Европейском вещательном союзе заявили, что им бы хотелось, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие и сделали все, чтобы добиться этого. Однако теперь организаторы Евровидения могут не допустить Россию на "Евровидение-2018". Потому что действующие правила конкурса предусматривают запрет на участие страны, которая отказалась показывать "Евровидение" на телевидении. А вот Киеве усиленно готовится, как к принятию гостей, так и к возможным провокациям. В эти дни, начиная уже с сегодняшнего дня и до 14 мая за порядком в городе будут следить десять тысяч полицейских и семь тысяч камер видеонаблюдения. За каждой иностранной делегацией планируется закрепить англоговорящую охрану. В центре города собираются установить 35 интерактивных панелей с информацией на разных языках. Заработает круглосуточная "горячая линия" 1551, операторы которой смогут пообщаться со звонившим на английском и немецком. При этом весь личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим до 14 мая включительно, а для обеспечения порядка будут привлечены около трех тысяч военнослужащих Национальной гвардии. И если понадобится, будут привлекаться дополнительные резервы, а при полной готовности в ГосЧС будет находится два вертолета, которые помогут быстро добраться к месту происшествия, несмотря на "пробки". В Киеве накануне Евровидения-2017 также появится "диалоговая" полиция, которая должна будет снижать уровень агрессии участников массовых мероприятий. В украинском МВД отмечают, что методику диалогов разработали более десяти лет назад в Германии и Швеции и сейчас она широко используется в странах ЕС. Соответствующие тренинги уже прошли 120 правоохранителей, 23 из которых будут учить дальше своих коллег, а остальные "будут применять полученные знания в десяти крупнейших городах страны. МВД, Минсоцполитики, Нацполиция и ОБСЕ подготовили листовки для иностранных гостей на английском, немецком, французском, испанском и русском языках, в которых прописали рекомендации, как себя вести и что делать, чтобы не попасть в неприятности. Гостям будут предлагать всегда держать при себе паспорт, поскольку если их остановит полиция - документы помогут подтвердить личность. При этом если сотрудник правоохранительных органов одет не по форме, должен сам показать документы и озвучить причину проверки. Вместе с тем, иностранец может использовать в качестве документа свои водительские права при аренде авто в Украине, но если он нарушит правила дорожного движения, должен будет уплатить штраф в течение 15 дней. Иностранцам также настоятельно советуют знать номер телефона представительства своей страны в Украине, который понадобится если его задержат. Кроме того, зарубежным посетителям "Евровидения" советуют держать кошельки и ценные вещи в безопасном месте, поскольку карманное мошенничество - очень распространенное явление в Украине и особенно в людных местах. "Будьте осторожны, когда пользуетесь банковскими картами, мошенничество с безналичными расчетами очень распространено, поскольку в Украине более распространен способ оплаты наличными. Советуем не использовать кредитные карты в местах стихийных продаж. Меняйте наличные в банках и филиалах, не обращайтесь к людям на улице. Чтобы поменять деньги. Даже если они предлагают очень выгодный курс - вы можете натолкнуться на мошенников", - предупреждают авторы буклета, которые будут распространяться в пунктах пересечения государственной границы, а также в аэропортах государственного значения, вкладывая их в паспорта иностранных граждан. На песенном конкурсе Евровидение-2017 ожидается приезд 20 тысяч иностранцев. Такие цифры озвучил Вячеслав Кириленко. Вице-премьер заверил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне. На сегодняшний день, по его данным, на мероприятия Евровидения-2017 уже продано более 29 тысяч билетов. При этом все билеты на финал конкурса распроданы уже давно и половину из них купили украинцы. По данным на 3 апреля выручка от реализации билетов на международный конкурс Евровидение-2017 в Киеве превысила 36 миллионов гривен, получено порядка 12 тысяч заявок из 38 стран от претендентов в волонтерское движение. Из них 4,5 тысячи уже прошли предварительное собеседование и 900 волонтеров отобраны для работа на всех площадках во время подготовки и проведения песенного шоу. По состоянию на 21 апреля, в киевских гостиницах на время проведения "Евровидения 2017" забронировано около 80% номеров. Руководитель управления Антон Тараненко рассказал, что в основном бронируют гостиницы категории 3–4 звезды и места в хостелах. Каждое Евровидение открывает миру новые таланты. Песни, представленные на конкурсе, держатся на вершинах рейтингов многие недели после шоу. Накануне шоу букмекеры уже назвали наиболее вероятных фаворитов. По предварительным данным лидером является Франческо Габбани из Италии с его композицией Occidentali’s Karma. На втором месте оказался конкурсант из Болгарии 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а на третьей - швед Робин Бенгсстон с песней I can`t go on. Что же касается украинской рок-группы O.Torvald, то в настоящее время ей предрекают 23-е место из 42 стран. Тут хочется напомнить, что в 2005 году, после триумфа Русланы, нашу страну презентовала группа Гринджолы, которая с 30 баллами заняла 19-е место из 24. Так что нынешние прогнозы на этом фоне достаточно оптимистичные. В этом году "Евровидение 2017" представит девять шоу. Каждое из них - это оригинальные постановки, спецэффекты, уникальные технологии и неповторимая атмосфера праздника Евровидение! Три шоу будут транслироваться в прямом эфире: первый полуфинал (Лайв) состоится 9 мая в 22:00, второй Полуфинал (Лайв) - 11 мая в 22:00, Гранд Финал состоится 13 мая тоже в десять часов вечера.

Три шоу пройдут вечером за день до прямых эфиров: первый полуфинал (ТВ) - 8 мая в 22:00, второй полуфинал (ТВ) - 10 мая, 22:00 и финал (ТВ) - 12 мая, 22:00. Тут будет вестись ТВ-запись, а также будут работать национальные жюри. Именно эти оценки будут влиять на результат полуфиналов вместе со зрительским голосованием следующего дня. Еще три шоу состоятся в днем накануне в прямом эфире: дневной первый полуфинал - 9 мая, 16:00, дневной второй полуфинал - 11 мая, 16:00 и дневной финал - 13 мая, 14:00. Здесь участники конкурса представят те же номера, что и в прямых эфирах. Отличие в том, что не будет вестись запись и трансляция, и не будут работать национальные жюри. В первом полуфинале, который состоится 9 мая, Джамала представит симфоническую версию песни "1944", с которой одержала победу на "Евровидении 2016". Также она исполнит композицию "Заманили", которую записала осенью с группой "ДахаБраха". В финале "Евровидения", 13 мая Джамала презентует свой новый сингл I Believe in U. Вместе с тем в Киеве на время "Евровидения" столичная власть намерена полностью запретить продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, в пределах отдельных территорий города. Как пояснили в пресс-службе Киеврады, ограничения будут введены с 4 мая по 15 мая на прилегающей к Еврогородку территории и с 8 по 13 мая вокруг Международного выставочного центра. Во время проведения "Евровидения" также вводят ограничения движения на нескольких улицах Киева. При этом движение будет ограничено, как для транспортных средств, так и для пешеходов. Как рассказал руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко в Киеве во время еженедельного брифинга в понедельник, 24 апреля, с полуночи вторника, 25 апреля и до полуночи 18 мая будет запрещено движение пешеходов на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне. Ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской и на улице Прорезной на участке от Пушкинской до Крещатика. Затем с нуля часть 30 апреля до 23 часов 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на улицах Никольско-Слободской в обоих направлениях на участке от улицы Панельной до улицы Митрополита Андрея Шептицкого, по улице Митрополита Андрея Шептицкого на участке от Никольско-Слободской улицы до Раисы Окипной. 7 мая начиная с часу дня и до полуночи также будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского - от Европейской площади до Парковой дороги. Временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с полуночи 6 мая до нуля часов 7 мая на улице Михаила Грушевского - от Парковой дороги до Ивана Мазепы, а 7 мая с часу дня и до полуночи будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на Парковой дороге на участке от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного, а также на Петровской аллее - от Европейской площади до Парковой дороги. Кроме этого, для проведения церемонии открытия песенного конкурса будет временно ограничено движение в обоих направлениях начиная с нуля часов 6 мая до нуля часов 7 мая на улице Институтской на участке от улицы Ольгинской до переулка Крепостного, а также на улице Садовой - от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского и на улице Липской - от Институтской до Михаила Грушевского, а также на улице Шелковичной - от Институтской до Михаила Грушевского, - пояснил Бондаренко. Вот так Киеве намерен встречать гостей и участников престижного международного конкурса. Ну, а за что же будут бороться конкурсанты? Главный приз - хрустальный микрофон. Участники отметили, что он не только массивный, но также и довольно тяжелый. Ну а кто его получит - увидим уже практически через две недели.

