Евгений Хмара- снял клип в городе Припять - ВИДЕО

Соответствующий клип можно посмотреть на канале YouTube. Отметим, что композиция "Pianist in ghost town" посвящается 31 годовщине трагедии на ЧАЕС.

В свою очередь видео представлено в черно-белом формате, где виртуоз исполняет на рояле проникновенную мелодию.

При создание клипа использовались архивные материалы. Кроме того, в клипе соединены современные съемки с .дрона и видео хроник того времени

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый украинский писатель, исполнитель и актер Антин Мухарский, также известный под псевдонимом Орест Лютый, выпустил новую песню "Перехрестись на сонце".