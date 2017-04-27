03:00 27.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Евгений Хмара- снял клип в городе Припять - ВИДЕО

Известный украинский композитор и пианист Евгений Хмара - снял видеоролик в городе Припять. 

Евгений Хмара- снял клип в городе Припять - ВИДЕО

Соответствующий клип можно посмотреть на канале YouTube. Отметим, что композиция "Pianist in ghost town" посвящается 31 годовщине трагедии на ЧАЕС.

В свою очередь видео представлено в черно-белом формате, где виртуоз исполняет на рояле проникновенную мелодию.

При создание клипа использовались архивные материалы. Кроме того, в клипе соединены современные съемки с .дрона и видео хроник того времени

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый украинский писатель, исполнитель и актер  Антин Мухарский, также известный под псевдонимом Орест Лютый, выпустил новую песню "Перехрестись на сонце". 


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