Джоли мстит Брэду Питу с помощью черной магии

Журналисты RadarOnline пишут, что Питт опасается, что Джоли начнет использовать магию, чтобы нанести ему вред. Также актер верит, что бывшая жена может быть виновной в том, что последний фильм с Питтом в главной роли – "Союзники" — не собрал ожидаемой суммы в прокате.

Отмечается, что знакомство Джоли с черной магией состоялось более 10 лет назад, когда она была замужем за Билли Бобом Торнтоном. Поговаривают, что с тех пор Анджелина с головой погрузилась в оккультные темы и даже поспособствовала тому, чтобы Питт легко и быстро расстался со своей бывшей женой Дженнифер Энистон.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Анджелина Джоли снова выходит замуж.