19:30 27.04.2017 | Культура | Новости
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Джоли мстит Брэду Питу с помощью черной магии

В сообщении СМИ говорится, что Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались не лучшими друзьями. Поэтому актриса мстит бывшему мужу с помощью магии.

Джоли мстит Брэду Питу с помощью черной магии

Журналисты RadarOnline пишут, что Питт опасается, что Джоли начнет использовать магию, чтобы нанести ему вред. Также актер верит, что бывшая жена может быть виновной в том, что последний фильм с Питтом в главной роли – "Союзники" — не собрал ожидаемой суммы в прокате.

Отмечается, что знакомство Джоли с черной магией состоялось более 10 лет назад, когда она была замужем за Билли Бобом Торнтоном. Поговаривают, что с тех пор Анджелина с головой погрузилась в оккультные темы и даже поспособствовала тому, чтобы Питт легко и быстро расстался со своей бывшей женой Дженнифер Энистон.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Анджелина Джоли снова выходит замуж.


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