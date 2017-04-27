Дмитрий Ступка впервые стал отцом - ФОТО

Так, на днях у артиста и его жены Полины Логуновой родился дочь. Об этом радостном событии сообщила молодая мама на своей странице в Instagram.

Следует отметить, что супруга актера, телеведущая и диджей Полина Логунова рожала в столичном роддоме №5.

При этом вес малышки составил 3 кг 760 г, а рост – 55 см.

Однако имя новорожденной молодые родители еще не придумали.

"Моя жена – героиня, она так намучилась. Я все время был рядом с ней, поддерживал. Мне предложили перерезать пуповину, но я побоялся. Насчет имени еще думаем. Я самый счастливый отец на свете", — отметил Дмитрий.

В свою очередь Логунова поделилась своими переживаниями во время родов.

Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка @stupka777 спасибо всем вам, мне было бы невозможно сделать это без такой поддержки. Димочка, ты герой! P.S. Я чуть не сдохла!", - прокомментировала жена Ступки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский музыкант, представитель Украины на Евровидении 2017 Женя Галич стал отцом во второй раз.