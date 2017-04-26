Певица Джамала вышла замуж - ФОТО

Об этом звезда поведала на своей странице в Facebook.

Церемония бракосочетания состоялась 26 апреля в Исламском культурном центре в столице.

При этом артистка вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар - никах. Кроме того, обряд провел мулла.

Отметим, что жених и невеста были одеты в традиционные наряды: она — с покрытой головой, он — в специальном головном уборе. На свадьбе были лишь самые близкие родственники. В связи с этим дальнейшие гуляния пройдут под открытым небом недалеко от Киева.

"День весілля. Ми з Сеїт-Бекіром чоловік та дружина! Дякую всім за привітання! Ваша Джа", — написала счастливая певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала опубликовала в Instagram свою новою фотографию. На этот раз звезда украинской эстрады в серой войлочной шляпе.