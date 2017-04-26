17:57 26.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100164910:labazovych

Певица Джамала вышла замуж - ФОТО

Сегодня известная певица Джамала вышла замуж за своего избранника Бекира Сулейманова. 

Певица Джамала вышла замуж - ФОТО

Об этом звезда поведала на своей странице в Facebook.

Церемония бракосочетания состоялась 26 апреля в Исламском культурном центре в столице. 

При этом артистка вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар - никах. Кроме того, обряд провел мулла.

Отметим, что жених и невеста были одеты в традиционные наряды: она — с покрытой головой, он — в специальном головном уборе. На свадьбе были лишь самые близкие родственники. В связи с этим дальнейшие гуляния пройдут под открытым небом недалеко от Киева. 

"День весілля. Ми з Сеїт-Бекіром чоловік та дружина! Дякую всім за привітання! Ваша Джа", — написала счастливая певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победительница песенного конкурса "Евровидение-2016"  Джамала опубликовала в Instagram свою новою фотографию. На этот раз звезда украинской эстрады в серой войлочной шляпе. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив