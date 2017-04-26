01:00 26.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Иван Дорн в новом клипе станцевал в прачечной - ВИДЕО

Популярный украинский исполнитель Иван Дорн не перестает удивлять своим творчеством и манерой поведения.

Иван Дорн в новом клипе станцевал в прачечной - ВИДЕО

В этот раз певиц презентовал новый клип, где он станцевал в прачечной среди стиральных машин и мыльных пузырей. Соответствующий ролик можно посмотреть на канале Ivan Dorn в YouTube.

Так, видеоклип на песню "OTD", что означает Open the Dorn был записан в США. При этом единственную роль в клипе исполнил сам Дорн.

В кадре он слушает песню на кассетном плеере, танцует в прачечной и забирается в стиральную машинку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Иван Дорн прокомментировал свои предыдущие высказывания российским СМИ по поводу конфликта между Россией и Украиной.

При этом артист заявил, что он музыкант и он вне политики и просто хочет, чтобы все происходящее поскорее закончился.


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