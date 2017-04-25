Владимир Гришко ест лягушек, а ещё – учит китайский язык – ФОТО

Солист Метропо́литен-о́пера, чьим голосом наслаждается весь мир - феномен украинской культуры Владимир Гришко сейчас находится на гастролях в Поднебесной, так называют местные жители свою страну, с грандиозной концертной программой "Ты – моя мелодия", которая посвящена 75-летию легендарного Муслима Магомаева и будет представлена в октябре в Киеве в зале Национальной оперы Украины. Артист поделился впечатлениями о приключениях, которые с ним происходят в Китае.

Едва прилетев в эту страну, Владимир Гришко испытал искреннее удивление, когда узнал, что песни Муслима Магомаева знает и помнит старшее поколение китайцев, а многие хиты переведены на местный язык. Увидев такой ажиотаж, организаторы тура поставили перед Гришко непростую задачу: выучить язык, чтобы исполнять песни на концертах на китайском.

"Обязательным условием моего контракта являются элементарные знания – на уровне общения на китайском языке с публикой, – рассказывает Гришко. – На английском здесь почти никто не разговаривает, поэтому занимаюсь с местными педагогами, активно учу язык. Организаторы попросили спеть несколько песен из репертуара Муслима Магомаева на китайском. В свою очередь я предложил, чтобы в концертную программу также были включены известные украинские песни: "Дивлюсь я на небо…“", „Чорні брови“".

Мэтр оперной сцены рассказал много интересного о своей жизни в Китае. Оказывается, по окрестностям города Гришко ездит на… мопеде. "Китай – чемпион по пробкам, даже Нью-Йорк в этом плане отдыхает, – говорит Владимир. – Автомобиль – не вариант, из одного города в другой можно добираться целый день, поэтому я нашел решение и приобрел японский высокоскоростной мопед, теперь гоняю между машинами, как миллионы китайцев".

Необычной для артиста стала и местная кухня. "Еда здесь очень своеобразная и разнообразная, очень часто даже невозможно перевести название на английский язык: это морские черви, чьи-то морские уши либо слюна дикой птицы... Я предпочитаю не знать, что я ем, – признается Гришко. – Тараканов и глистов, надеюсь, еще не пробовал. Но особо хочу отметить лягушек, они здесь вкуснее, чем в Париже. Секретом их приготовления со мной поделился известный китайский певец. Лягушек здесь можно купить в обычном супермаркете или на рыбном рынке, их стоимость доступна всем китайцам. Также очень легкий в приготовлении лобстер. В Киеве я такое не ем – цена зашкаливает, а здесь он не дороже обычной морской рыбы. На Пасху сам его приготовил, чем порадовал своих китайских и белорусских гостей".

Главным неудобством своего пребывания в Китае тенор считает жаркий климат: "Круглый год здесь + 27–36°C и страшная влажность. Перенести такую погоду очень сложно, не спасают даже кондиционеры, которые везде работают, но пока держусь".

Напомним, что концерт Владимира Гришко "Ты – моя мелодия" состоится в Киеве 27 октября в Национальной опере Украины. Это будет вечер, наполненный высоким искусством, непревзойденным вокалом, общением и, конечно, прекрасными, незабываемыми песенями Муслима Магомаева, которые исполнит маэстро в сопровождении симфонического оркестра!