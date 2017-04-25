В Украину не впустили российского актера Сафонова

Он ехал в Одессу на спектакль. На границе ему пояснили, что ближайшие три года он не может въезжать на территорию Украины.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сам Сафонов. При этом он отметил, что ему очень жаль, поскольку он любит эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра, – написал он в понедельник вечером, 24 апреля.

Вместе с тем на вопрос о причине запрета, он признался сразу же после оккупации Крыма ездил на полуостров.

У меня там были досъемки проекта, который начался еще "до", – рассказал актер, добавив, что таможенники вели себя предельно корректно и даже где-то трогательно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 апреля в Украину не пустили певицу Лолиту Милявскую из-за ее визита в Керчь в 2015 году. Теперь она намерена судиться с украинскими властями в Европейском суде по правам человека.