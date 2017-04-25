В России умер актер российского сериала "Интерны" Казимир Лиске

Артист, известный своей ролью в российском сериале "Интерны" скончался, после того, как выпал из окна. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович.

По ее словам, смерть наступила около четырех часов утра. Что именно произошло пока не знает никто, однако известно, что 35-летний Лиске получил смертельные травмы, выпав с пятого этажа квартиры на юге Москвы.

Он упал из окна детской комнаты своей квартиры на улице Восточная, где жил с женой Полиной и маленьким сыном. Предсмертной записки он не оставил.

Лиске остался лежать на асфальте возле первого подъезда и был еще некоторое время жив, хотя и впал в кому. Он получил перелом голени, руки, позвоночника и черепно-мозговую травму.

Скорая помощь доставила его в больницу и, пытаясь спасти актера, определили в операционную, однако спасти ему жизнь не удалось. Сейчас полиция допрашивает родных актера, чтобы прояснить причины трагедии. Вместе с тем друзья отметили, что в воскресенье Лиске видели на театральной тусовке по случаю завершения шоу "Черный русский". Там он был жизнерадостным и домой он вернулся не слишком поздно.

Напомним, Лиске родился и вырос в США, а позже переехал в Москву. В 2009 году он окончил Школу-студию МХАТ. Сыграл эпизодические роли в сериалах “Интерны”, “Иван Грозный” и др.

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