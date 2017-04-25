01:00 25.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинка победила в престижном международном конкурсе супермоделей - ФОТО

На днях в индийском городе Дели прошел финал конкурса Supermodel International, на котором первое место заняла украинка Алена Сподынюк.

Украинка победила в престижном международном конкурсе супермоделей - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на официальной странице организаторов конкурса в Facebook. Как отмечается, в конкурсе принимали участие 40 девушек из разных стран.

При этом одной из благотворительных миссий конкурса в этом году стала идея борьбы с насилием над женщинами.

Добавим, что участницы организовали флешмоб, который привлек внимание к актуальной проблеме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", инстаграм пестрит фото 53-летней модели, актрисы и бизнес-леди Эль Макферсон. Многие задаются вопросом, в чем секрет ее молодости.


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