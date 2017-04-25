Лидер O.Torvald во второй раз стал отцом - ФОТО

На этот раз у лидера рок-группы O.Torvald родился сын. О радостном событии написала его жена Лера в своем Instagram-аккаунте.

При этом сам Женя Галич написал в соцсети Facebook, что является самым счастливым человеком на планете. Так, молодые родители назвали малыша Данилом.

При этом поклонники во всю силу поздравляют пару с рождением второго ребенка.

"Поздравляю вас! Крепкого здоровья малышу! Пусть будет талантливый, как папа, красивый, как мама, и веселый, как сестричка!" - написала Юлия Ямкова.

"Поздравляем! Будьте здоровы и счастливы. Ну, теперь и имя нужно куражное", - отметила Ольга Бирюкова.

Теперь Галич может спокойно готовиться к Евровидению, ведь ранее ему приписывали высказывания о том, что если ребенок родится в день Евровидения, то он будет в больнице, а не на сцене.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Анна Седокова родила третьего ребенка.