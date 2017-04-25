04:00 25.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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КГГА выделила на подготовку волонтеров "Евровидения-2017" 0,5 миллиона гривен

На подготовку 250 волонтеров, которые будут обслуживать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" будет выделено около 0,5 млн гривен.

КГГА выделила на подготовку волонтеров

Специально отобранные люди уже прошли профессиональную подготовку. Они владеют иностранными языками и будут оказывать поддержку во всех зонах приема, на основных транспортных развязках, центральных станциях метро гостям Киева в течение двух недель.

Об этом говорится в сообщении Киевская городская государственная администрация выделила. При это в ведомстве отметили, что в понедельник, 24 апреля, волонтеры прошли специальное тестирование на знание иностранных языков.

Они снабжены специальными кепками, дождевиками, рюкзаками, полиграфической продукцией, питанием и прочим, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главная сцена международного песенного конкурса " Евровидения-2017" полностью достроена. В четверг, 20 апреля, на ней провели первые технические репетиции статистов.


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