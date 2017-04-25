КГГА выделила на подготовку волонтеров "Евровидения-2017" 0,5 миллиона гривен

Специально отобранные люди уже прошли профессиональную подготовку. Они владеют иностранными языками и будут оказывать поддержку во всех зонах приема, на основных транспортных развязках, центральных станциях метро гостям Киева в течение двух недель.

Об этом говорится в сообщении Киевская городская государственная администрация выделила. При это в ведомстве отметили, что в понедельник, 24 апреля, волонтеры прошли специальное тестирование на знание иностранных языков.

Они снабжены специальными кепками, дождевиками, рюкзаками, полиграфической продукцией, питанием и прочим, - пояснили в администрации.