КГГА выделила на подготовку волонтеров "Евровидения-2017" 0,5 миллиона гривен
На подготовку 250 волонтеров, которые будут обслуживать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" будет выделено около 0,5 млн гривен.
Специально отобранные люди уже прошли профессиональную подготовку. Они владеют иностранными языками и будут оказывать поддержку во всех зонах приема, на основных транспортных развязках, центральных станциях метро гостям Киева в течение двух недель.
Об этом говорится в сообщении Киевская городская государственная администрация выделила. При это в ведомстве отметили, что в понедельник, 24 апреля, волонтеры прошли специальное тестирование на знание иностранных языков.
Они снабжены специальными кепками, дождевиками, рюкзаками, полиграфической продукцией, питанием и прочим, - пояснили в администрации.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, главная сцена международного песенного конкурса " Евровидения-2017" полностью достроена. В четверг, 20 апреля, на ней провели первые технические репетиции статистов.