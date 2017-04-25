Анастасия Приходько сняла новый клип - ФОТО, ВИДЕО
Известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.
Об этом звезда рассказала в программе "Светской жизни". Так, на кадрах клипа певица выступила в весьма мужественном образе.
Согласно словам Приходько, наконец она может показать себя той, которой является.
"В 30 лет я пришла с тем, что в 30-ку вхожу такой, как должна быть. Я перестала сами себя обманывать, играть, начала петь свои песни, творить свою музыку. И в этом новом видео на песню "Goodbye" я буду именно такой, какой есть в жизни. Без каблуков, без платьев. Так мне сложно было эти 10 лет надевать это. Я решила, что должна жить так, как хочешь", - отметила певица.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная группа DZIDZIO сняла клип на новую песню “Банда-Банда”. Так, в основе клипа лежит реальная жизненная история.
Жизнь эстрадных исполнителей, популярных и не очень, зависит от телеэфиров. Есть заветный пропуск в концертные залы, приглашения в телестудии и на программы – горят звезды, нет – гаснут, словно лампочки. Поэтому с главными телевизионными боссами страны надо дружить, а иначе будет так, как у певицы Натальи Валевской и экс-«фабриканта» Паши Ли. Одной не велено появляться на порог Национальной телекомпании Украины, другому объявили войну на «Новом».