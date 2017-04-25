Анастасия Приходько сняла новый клип - ФОТО, ВИДЕО

Об этом звезда рассказала в программе "Светской жизни". Так, на кадрах клипа певица выступила в весьма мужественном образе.

Согласно словам Приходько, наконец она может показать себя той, которой является.

"В 30 лет я пришла с тем, что в 30-ку вхожу такой, как должна быть. Я перестала сами себя обманывать, играть, начала петь свои песни, творить свою музыку. И в этом новом видео на песню "Goodbye" я буду именно такой, какой есть в жизни. Без каблуков, без платьев. Так мне сложно было эти 10 лет надевать это. Я решила, что должна жить так, как хочешь", - отметила певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная группа DZIDZIO сняла клип на новую песню “Банда-Банда”. Так, в основе клипа лежит реальная жизненная история.