09:35 24.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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СБУ обнародовала снимок неловкого момента с Лолитой - ФОТО

Служба безопасности Украины выложила фотографию с момента выступления российской певицы Лолиты Милявской, которой власти Украины запретили въезд.

СБУ обнародовала снимок неловкого момента с Лолитой - ФОТО

Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter ведомства. Отметим, что на фотографии исполнительница запечатлена во время танца, где у нее частично обнажилась грудь.

При этом снимок снабжен подписью-пожеланием "Удачи".

Добавим, что Лолиту совсем недавно сняли с подъезда Москва – Киев и запретили ей въезд в страну на три года. Певица ехала на Украину к больной дочери.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Госпогранслужба Украины запретила въезд в Украину певице из России Кристине Саркисян, что известна под псевдонимом Kristina Si. 

 


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