01:20 22.04.2017 | Культура | Новости
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В Барселоне появился рисунок, на котором Роналду целуется с Месси - ФОТО

Перед главным матчем чемпионата Испании по футболу между Реалом и Барселоной на улицах Каталонии появилась карикатура целующихся лидеров аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. 

В Барселоне появился рисунок, на котором Роналду целуется с Месси - ФОТО

Об этом сообщает сайт Elperiodico.com.

Отметим, что рисунок был сделан местным стрит-арт художником, известным под псевдонимом Tvboy. Так, карикатура получила название "Любовь слепа".

Также эта картина произвела настоящий фурор у местных жителей. При этом люди делают фотографии и селфи на ее фоне.

Кроме того, если приглядеться, то можно увидеть, что художник учел все и даже рост игроков.

Добавим, что игра между Реалом и Барселоной состоится 23 апреля на поле Сантьяго Бернабеу (Мадрид).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", региональные власти португальского острова Мадейра решили назвать аэропорт в честь футболиста Криштиану Роналду.


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