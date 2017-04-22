В Барселоне появился рисунок, на котором Роналду целуется с Месси - ФОТО

Перед главным матчем чемпионата Испании по футболу между Реалом и Барселоной на улицах Каталонии появилась карикатура целующихся лидеров аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
Об этом сообщает сайт Elperiodico.com.
Отметим, что рисунок был сделан местным стрит-арт художником, известным под псевдонимом Tvboy. Так, карикатура получила название "Любовь слепа".
Также эта картина произвела настоящий фурор у местных жителей. При этом люди делают фотографии и селфи на ее фоне.
Кроме того, если приглядеться, то можно увидеть, что художник учел все и даже рост игроков.
Добавим, что игра между Реалом и Барселоной состоится 23 апреля на поле Сантьяго Бернабеу (Мадрид).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", региональные власти португальского острова Мадейра решили назвать аэропорт в честь футболиста Криштиану Роналду.