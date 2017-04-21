05:00 21.04.2017 | Культура | Новости
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Виктория Бекхэм получила орден Британской империи - ФОТО

Экс-участница поп-группы Spice Girls, певица и дизайнер Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма Орден Британской империи.

Виктория Бекхэм получила орден Британской империи - ФОТО

Об этом сообщает BBC News. Как отмечается, церемония награждения прошла в Букингемском дворце в Лондоне.

При этом Бекхэм заручилась поддержкой от своего супруга и родителей. Так, певица была отмечена за вклад в индустрию моды и получила звание офицера ордена Британской империи.

"Для меня огромная честь оказаться сегодня в числе приглашенных в Букингемский дворец. Я горжусь, что я британка, польщена и смущена тем, что получила эту награду от герцога Кембриджского", - сказала Виктория.

Отметим, что помимо дизайна одежды, Виктория Бэкхем также создала серию солнцезащитных очков, придумала парфюмерный аромат Intimately Beckham.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная французская киноактриса Одри Тоту получила высшую награду Франции - Орден Почетного легиона. 


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