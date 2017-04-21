Ольга Фреймут показала фото в "интересном положении"

По этому поводу, звезда порадовала своих поклонников новым снимком с кругленьким животиком. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На этот раз теледива позирует в платье телесного цвета с интересным цветочным принтом и обнимает свой внушительный животик.

Отметим, что макияж Ольги Фреймут сдержанный, а лицо украшает ее улыбка. Судя по всему, до родов осталось совсем немного времени.

"Красавица! Шикарно выглядите", - написал один из поклонников ведущей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Анна Седокова в третий раз стала мамой. На этот раз у знаменитости родился сын.