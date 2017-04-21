04:00 21.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ольга Фреймут показала фото в "интересном положении"

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут готовится стать мамой в третий раз.

Ольга Фреймут показала фото в

По этому поводу, звезда порадовала своих поклонников новым снимком с кругленьким животиком. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На этот раз теледива позирует в платье телесного цвета с интересным цветочным принтом и обнимает свой внушительный животик.

Отметим, что макияж Ольги Фреймут сдержанный, а лицо украшает ее улыбка. Судя по всему, до родов осталось совсем немного времени. 

"Красавица! Шикарно выглядите", - написал один из поклонников ведущей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Анна Седокова в третий раз стала мамой. На этот раз у знаменитости родился сын.


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