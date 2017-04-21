Нищук пообещал пересмотреть списки запрещенных российских артистов

Эти списки созданы еще с тех времен, когда они "скопом" пошли. Тогда все они говорили одно и тоже и сейчас, возможно они ничего не говорил и, поэтому, списки, очевидно необходимо пересматривать.

Таком мнение в четверг, 20 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр культуры Евгений Нищук. Он также подчеркнул, что в поспешно составленные тогда списки могли попасть представители творческой интеллигенции случайно, однако сейчас появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются относительно Украины, а представляют собой определенную угрозу для безопасности Украины как высказываниями, так и действиями, но они не включены в "черные списки".

Сейчас Министерство культуры и группа людей обрабатывают обращения относительно тех или иных деятелей культуры и направляют материалы в СБУ, - подытожил Нищук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минкульте считают недопустимыми заявления Ивана Дорна о конфликте с Россией.