Королева Елизавета ІІ празднует день рождения - ВИДЕО

Как пишет The Telegraph, женщина-монарх стала знаковой личностью для всей Великобритании. Так, Елизавета II на троне уже 65 лет.

Отметим, что в отличие от прошлого года, когда вся страна торжественно праздновала юбилей Ее Величества, в этом году особых торжеств не будет.

Таким образом, в честь Елизаветы прогремит традиционный пушечный салют.

Сама же королева планирует провести праздник в кругу семьи, в Виндзорском замке.

Также добавим, что по давней традиции, правительница Британии празднует свои именины дважды. Первый раз – 21 апреля. Второй – летом, потому что именно в это время года вероятность солнечной погоды, необходимой для массовых гуляний, значительно выше.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.