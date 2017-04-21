12:59 21.04.2017 | Культура | Новости
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Королева Елизавета ІІ празднует день рождения - ВИДЕО

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 91-летие.

Королева Елизавета ІІ празднует день рождения - ВИДЕО

Как пишет The Telegraph, женщина-монарх стала знаковой личностью для всей Великобритании. Так, Елизавета II на троне уже 65 лет. 

Отметим, что в отличие от прошлого года, когда вся страна торжественно праздновала юбилей Ее Величества, в этом году особых торжеств не будет. 

Таким образом, в честь Елизаветы прогремит традиционный пушечный салют. 

Сама же королева планирует провести праздник в кругу семьи, в Виндзорском замке.

Также добавим, что по давней традиции, правительница Британии празднует свои именины дважды. Первый раз – 21 апреля. Второй – летом, потому что именно в это время года вероятность солнечной погоды, необходимой для массовых гуляний, значительно выше.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", королева Великобритании  Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.


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