Беременная Рози Хантингтон-Уайтли ревнует Стэтхэма к коллеге по съемочной площадке

В сообщении говорится, что Терон является коллегой Стэтхэма по съемкам в Форсаже, из-за чего актеры много времени проводят вместе. Данная ситуация, по словам инсайдеров, не дает покоя будущей маме и супермодели Рози Хантингтон-Уайтли.

Подруга Стэтхэма, находясь на последних месяцах беременности, старается сопровождать любимого на всех публичных мероприятиях. Для них она выбирает самые сексуальные нарды и высокие шпильки, не смотря на свое интересное положение.

По словам близких к паре источников, Рози стала устраивать актеру скандалы и настаивает на том, чтобы Джейсон полностью прекратил общение с Терон по завершении Форсаж тура.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинская телезвезда Ольга Фреймут показала фото в "интересном положении".