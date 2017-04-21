19:50 21.04.2017 | Культура | Новости
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Беременная Рози Хантингтон-Уайтли ревнует Стэтхэма к коллеге по съемочной площадке

Инсайдеры звездной пары Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм сообщили СМИ информацию о том, что беременная Рози жутко ревнует отца своего будущего ребенка к голливудской актрисе Шарлиз Терон.

Беременная Рози Хантингтон-Уайтли ревнует Стэтхэма к коллеге по съемочной площадке

В сообщении говорится, что Терон является коллегой Стэтхэма по съемкам в Форсаже, из-за чего актеры много времени проводят вместе. Данная ситуация, по словам инсайдеров, не дает покоя будущей маме и супермодели Рози Хантингтон-Уайтли.

Подруга Стэтхэма, находясь на последних месяцах беременности, старается сопровождать любимого на всех публичных мероприятиях. Для них она выбирает самые сексуальные нарды и высокие шпильки, не смотря на свое интересное положение.

По словам близких к паре источников, Рози стала устраивать актеру скандалы и настаивает на том, чтобы Джейсон полностью прекратил общение с Терон по завершении Форсаж тура.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинская телезвезда Ольга Фреймут показала фото в "интересном положении".


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