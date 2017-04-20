В Киеве завершили строительство главной сцены Евровидения - ФОТО

Уже в четверг, 20 апреля, на ней проведут первые технические репетиции статистов. Об этом сообщает UA:Перший.

По данным телеканала, вся конструкция сцены представляет собой практически сплошной экран. Длина кабелей на сцене составляет более 180 километров. Ее размер около 750 квадратных метров, высота сцены - 14 метров, ширина – 70, а глубина – 28. При этом площадь для выступлений занимает 350 квадратных метров. А весит вся эта красота около 30 тонн.

Вместе с тем менеджер Роман Керик рассказал, что организаторы сумели подобрать невероятное сочетание светодиодных экранов, прожекторов и управляемых приборов. При этом в центре этой конструкции будет падать и подниматься камера, которая позволит получить взгляд сверху, – пояснил он.

В свою очередь немецкий дизайнер Флориан Ведер, который планировал сцену, объяснил, что она будет символизировать Украину как центр Европы. Именно поэтому была выбрана форма круга.

Напомним как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве в Международном выставочном центре стартуют первые репетиции песенного конкурса Евровидение-2017. Репетиции пройдут со статистами, которые будут заменять участников конкурса. Сегодня пройдет отработка трех номеров первого полуфинала.