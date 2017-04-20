06:00 20.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100164478:Polishuk

В четверг в Киеве стартуют первые репетиции "Евровидения-2017"

В четверг, 20 апреля, в Киеве в Международном выставочном центре стартуют первые репетиции песенного конкурса Евровидение-2017.

В четверг в Киеве стартуют первые репетиции

Репетиции пройдут со статистами, которые будут заменять участников конкурса. Сегодня пройдет отработка трех номеров первого полуфинала. Об этом журналистам рассказал главный редактор сайта ESCUAnews Ислам Наджаров.

По его словам, репетиции будут проходить с полностью включенным оборудованием, в том числе и камерами. Все репетиции будут проходить с графикой, которая в последствии будет на прямых эфирах, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал не будет присутствовать на двух репетициях первого полуфинала конкурса. Ему не позволяет приехать состояние здоровья.

Как пишет Jornal de Noticias, общественный телеканал Португалии в понедельник, 17 апреля, подтвердил, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев только 7 мая на открытие конкурса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив