В четверг в Киеве стартуют первые репетиции "Евровидения-2017"

Репетиции пройдут со статистами, которые будут заменять участников конкурса. Сегодня пройдет отработка трех номеров первого полуфинала. Об этом журналистам рассказал главный редактор сайта ESCUAnews Ислам Наджаров.

По его словам, репетиции будут проходить с полностью включенным оборудованием, в том числе и камерами. Все репетиции будут проходить с графикой, которая в последствии будет на прямых эфирах, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал не будет присутствовать на двух репетициях первого полуфинала конкурса. Ему не позволяет приехать состояние здоровья.

Как пишет Jornal de Noticias, общественный телеканал Португалии в понедельник, 17 апреля, подтвердил, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев только 7 мая на открытие конкурса.