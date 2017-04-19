16:26 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Украины будет свой павильон на Каннском фестивале

На брифинге Государственного агентства Украины по вопросам кино председатель Филипп Илленко заявил, что у Украины на Каннском фестивале будет свой павильон.

У Украины будет свой павильон на Каннском фестивале

Сообщается, что наличие собственного павильона – это уже традиция для Украины. Однако в этом году к вопросу создания павильона подошли коллегиально.

Ф.Илленко поделился, что в агентстве пытаются объединить усилия всех активных участников киноиндустрии. И таким образом достойно представить Украину на профессиональной площадке фестиваля - кинорынке Marchй du Film.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в основном конкурсе Каннского кинофестиваля примет участие украинская картина "Короткая".


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