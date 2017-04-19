05:00 19.04.2017 | Культура | Новости
100164371:labazovych

Обама показал, как отдыхает на яхте с женой - ФОТО

Бывший президент США Барак Обама с супругой отдыхают в компании звезд на яхте музыкального продюсера Дэвида Геффена.

Обама показал, как отдыхает на яхте с женой - ФОТО

Таким образом, экс-глава государства не скучает на пенсии, а всячески развлекается. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные CNN.

Как отмечается, фотография была сделана около острова Муреа во Французской Полинезии.

Так, стоя на палубе Барак Обама фотографирует свою супругу, которая позирует перед объективом.

Отметим, что яхта принадлежит известному американскому продюсеру Дэвиду Геффену. Также, по информации телеканала с президентской четой отдыхали актеры Брюс Спрингстин, Том Хэнкс и телеведущая Опра Уинфри.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", бывший лидер США Барак Обама появился на американских улицах, что спровоцировало у граждан волну радости и восторга.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив