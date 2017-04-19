Обама показал, как отдыхает на яхте с женой - ФОТО

Таким образом, экс-глава государства не скучает на пенсии, а всячески развлекается. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные CNN.

Как отмечается, фотография была сделана около острова Муреа во Французской Полинезии.

Так, стоя на палубе Барак Обама фотографирует свою супругу, которая позирует перед объективом.

Отметим, что яхта принадлежит известному американскому продюсеру Дэвиду Геффену. Также, по информации телеканала с президентской четой отдыхали актеры Брюс Спрингстин, Том Хэнкс и телеведущая Опра Уинфри.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", бывший лидер США Барак Обама появился на американских улицах, что спровоцировало у граждан волну радости и восторга.