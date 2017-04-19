Джамала представила новую песню, - ВИДЕО

Так, композиция "Любить и верить в него" из нового альбома впервые была исполнена во время талант-шоу. Соответствующее видео опубликовано на канале "Голос страны" в YouTube.

Отметим, что Джамала со своим женихом Бекиром готовятся к свадьбе и должны составить клятвы. В свою очередь звезда однажды сидела вечером и постоянно думала об этом обещании. Таким образом, родилась песня "Любити".

"Мне очень бы хотелось, чтобы зрители почувствовали любовь в полном смысле этого слова. Меня очень вдохновляет мой любимый. Мы сейчас с Бекиром готовимся к свадьбе. Мы должны приготовить клятвы. И я просто сидела вечером, и думала об этой клятве. Мне лучше спеть - и так родилась песня "Любить". Я хотела ее спеть впервые ему на свадьбе. Но, я думаю, что такой сегодня день, что я могу спеть ему прямо сейчас, просто прямо в глаза и сказать, что я очень тебя люблю ", - рассказала исполнительница.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая украинская певица Джамала и победительница Евровидения 2016 решила кардинально изменить свой образ. На этот раз звезда поэкспериментировала со своими волосами.