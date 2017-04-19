Актрису Одри Тоту наградили Орденом Почетного легиона

Об этом сообщают западные СМИ. Так, мировую известность звезда приобрела, благодаря исполнению ведущих ролей в фильмах "Амели", "Коко Шанель" и "Код да Винчи".

Таким образом, Одри Тоту удостоена начальной степени Ордена - звания рыцаря.

Кроме Тоту орденом также награждены французские режиссеры Арно Деплешен и Аньес Варда, известная французская актриса театра и кино Анна Карина, израильский режиссер Амос Гитай.

Отметим, что орден Почетного легиона был учрежден еще Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Кроме того, за время существования награды всех пяти степеней были удостоены чуть более девяноста человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная британская звезда Эмма Уотсон стала самой богатой актрисой из-за высоких гонораров за роль в новом мюзикле "Красавица и чудовище".