03:00 19.04.2017 | Культура | Новости
100164376:labazovych

Актрису Одри Тоту наградили Орденом Почетного легиона

Известная французская киноактриса Одри Тоту получила высшую награду Франции - Орден Почетного легиона. 
 

Актрису Одри Тоту наградили Орденом Почетного легиона

Об этом сообщают западные СМИ. Так, мировую известность звезда приобрела, благодаря исполнению ведущих ролей в фильмах "Амели", "Коко Шанель" и "Код да Винчи".

Таким образом, Одри Тоту удостоена начальной степени Ордена - звания рыцаря.

Кроме Тоту орденом также награждены французские режиссеры Арно Деплешен и Аньес Варда, известная французская актриса театра и кино Анна Карина, израильский режиссер Амос Гитай.

Отметим, что орден Почетного легиона был учрежден еще Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Кроме того, за время существования награды всех пяти степеней были удостоены чуть более девяноста человек. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная британская звезда Эмма Уотсон стала самой богатой актрисой из-за высоких гонораров за роль в новом мюзикле "Красавица и чудовище". 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив