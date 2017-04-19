Обнародованы результаты расследования смерти Принса

Сообщается, что за несколько дней до смерти певец был на приеме у врача, который выписал ему сильное обезболивающие. Препарат был прописан на имя друга музыканта Кирка Джонсона. Утверждается, что данный маневр был сделан с целью защиты личной жизни звезды.

По версии полиции, певец страдал наркотической зависимостью. В доме Принса было обнаружено множество медицинских препаратов. Однако следствием до сих пор не установлено, где музыкант получил опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которых стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недавно умершего поэта Евгения Евтушенко похоронили в России.